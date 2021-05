Bauhof-Neubau in der Planung

Lampertheim. Das Koblenzer Büro Björnsen Beratende Ingenieure GmbH hat mit den Planungen für den Neubau des städtischen Bauhofs auf dem bisherigen Gelände von Energieried in der Industriestraße begonnen. Ein Bezug der neuen Gebäude ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen, wie Stefan Pfunder und Alexandra Pflugner vom Ingenieurbüro in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses erläuterten. Bürgermeister Gottfried Störmer informierte die Ausschussmitglieder unterdessen über Pläne eines Projektentwicklers für die gewerbliche Nutzung des ehemaligen „Kaufland“-Geländes in Rosengarten. urs

