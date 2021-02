Lampertheim. Das schöne Wetter am vergangenen Donnerstag lockte viele Lampertheimer hinaus in die Natur. Wer am AZ Vogelpark vorbeispazierte und aufmerksam lauschte, konnte die ersten Frühlingsboten sehen und hören. Weißstörche haben von den Nestern, die sich hoch oben in den Bäumen und auf den Nisthilfen in Gehegen befinden, Besitz ergriffen und fangen an, ihre Sommerresidenzen zu renovieren. Und die Wohnzimmer werden in ein paar Monaten sicherlich zu Kinderstuben umfunktioniert werden.

Die Ankömmlinge scheinen sich in der ruhigen Umgebung der Böllenruthen wohlzufühlen. Behagliche Wärme lieferten an dem Tag schon mal die Sonnenstrahlen und in einer Arbeitspause flogen die Störche auf Nahrungssuche über die Felder. Anmutig schwebten die großen Vögel in beachtlicher Höhe über Lampertheim. Kam ein Weißrock zurück, ertönte ein freudiges Klappern. Dabei bogen sie ihre Köpfe zurück und die Schnäbel ragten in die Luft. Das Klappern war ansteckend, die anderen Adebars stimmten mit ein. Eine Spaziergängerin schaute nach oben in die Baumwipfel und erfreute sich am Klappern der Weißstörche.

Anspruch aufs Nest

Im Lampertheimer AZ Vogelpark ist schon das Klappern der Störche zu hören. Die Tiere richten die Nester für die nächste Brut her. © Rosi Israel

Der Storchenexperte und Herr der Ringe, Klaus Hillerich, sagte auf Anfrage, dass sich die Störche mit dem Schnabelklappern begrüßen, aber auch ihren Besitzanspruch auf das Nest verdeutlichen. Außerdem wollen sie mit dem Gehabe einen Partner anlocken. „Die Männchen sind meistens größer und haben einen längeren Schnabel“, erklärte Hillerich. Ein Weißstorch plusterte sein Gefieder unterhalb des Kopfes auf. „Das sieht aus wie ein Bart. Das ist bestimmt der Papa-Storch“, vermutete ein kleines Mädchen. „Wenn er das Gefieder abspreizt, dann ruht ein Storch“, so Experte Hillerich.

Er nimmt an, dass sich mancher Besitzanspruch noch ändern kann. Denn komme ein stärkerer Weißstorch, könne er den Schwächeren vertreiben. Einige Störche seien aus den Winterquartieren Spanien und Portugal zurückgekehrt, ein nicht geringer Teil bleibe in Deutschland. Fünf Störche im Vogelpark machten aber noch keinen Frühling. Besonders wichtig für sie sei jetzt ein ausreichendes Nahrungsangebot. Hillerich hofft auf das Eintreffen von weiteren Weißstörchen. „Die Ringe sind schon bestellt“, betonte der ehrenamtliche Vogelberinger im Dienst für die Vogelwarte Helgoland.