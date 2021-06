Bauarbeiten verschoben

Hofheim. Die angekündigte großflächige Baumaßnahme im Bereich der Hofheimer St.-Michael-Siedlung, Uhlandstraße sowie Bibliser Weg verschiebt sich aufgrund von Lieferengpässen bei der Materialzusammenstellung auf die 32. Kalenderwoche. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Baumaßnahme wird somit am 9. August begonnen. Die Anwohner werden von der Firma per Wurfzettel benachrichtigt. Grund für die Bauarbeiten sind die Erneuerung der Wasserleitungen und die Neuverlegung einer Gasleitung. Die Arbeiten hätten bereits am 25. Mai beginnen sollen. Sie sollen in drei Bauabschnitten über einen Zeitraum von gut zwei Monaten bewältigt werden. red

