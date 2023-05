Bauarbeiten fordern neue Sperrungen

Hofheim. Früher als ursprünglich geplant, werden die Arbeiten an den Leitungen der Trinkwasserversorgung in Hofheim zwischen Steffanstraße und Flatenstraße vorgenommen. Wie die Stadtverwaltung im Auftrag des Versorgers Energieried informiert, wird der betroffene Abschnitt daher in der Zeit von Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 14. Juli komplett gesperrt. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt, wird die Einbahnstraßenregelung in der Uhlandstraße sowie in den Stichstraßen, zulaufend zur Bahnhofstraße aufgehoben. In den Stichstraßen – Ludwigstraße, Luisenweg, Freiheitsstraße, Lessingstraße – richte man am Ende der Straße ein „Wendehammer“ durch ein Parkverbot beidseitig ein.

„Aufgrund der engen Straßenverhältnisse und der dadurch bereits bestehenden Problematik der Durchfahrt, wird in der Flatenstraße, im Teilstück zwischen Bahnhofstraße und Neugasse, ein einseitiges Haltverbot angeordnet“, heißt es weiterhin. Die offizielle ausgeschilderte Umleitung erfolgt nach wie vor über die Rathenaustraße – Erzbergerstraße – Kirchstraße – „kleine Lindenstraße“ / Backhausstraße zurück auf die L3411 / Lindenstraße und in umgekehrter Richtung.

„Wir sind uns der extremen Einschränkungen aller Verkehrsteilnehmer und Anwohner bewusst und danken für Ihr Verständnis. Verkehrsrechtlich anordnende Behörde der Maßnahme ist die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Bergstraße“, heißt es weiterhin von der Lampertheimer Stadtverwaltung. red