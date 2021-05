Bauarbeiten an L 3110

Neuschloß. An diesem Montag haben die Arbeiten zur Verlegung der beiden Bushaltestellen an der L 3110 bei Neuschloß begonnen. Absicht ist es zum einen, den Nutzern der Linien 602 und 644 künftig jeweils ebenerdige Einstiege zu schaffen. Zum anderen werden die Busse sowohl in Richtung Lampertheim als auch in Richtung Hüttenfeld in in der Kleinen Forsthausstraße, jenem Seitenweg zwischen Landesstraße und historischem Beamtenbau, halten. In der Zeit des Umbaus wird der Seitenweg zwischen Linden- und Erlenweg gesperrt. Eine Ausfahrt aus beiden Straßen auf die Landesstraße bleibt möglich. Die Bauarbeiten werden nach Angaben der Lampertheimer Stadtverwaltung bis 30. Juli dauern. Die Kosten der Maßnahme werden auf insgesamt 300 000 Euro geschätzt. Davon sind im Haushaltsplan städtische Mittel in Höhe von 113 600 Euro eingestellt worden. urs

