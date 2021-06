Bauarbeiten ab Mittwoch

Hüttenfeld. Nach Beendigung des dritten Bauabschnitts wird auf der Viernheimer Straße mit dem vierten und letzten Bauabschnitt am Mittwoch, 9. Juni, begonnen und voraussichtlich bis 19. Juli andauern. Der Abschnitt beginnt auf Höhe der Seefeldstraße und endet im Bereich des Ortsein- beziehungsweise -ausgangs. Die Zufahrt auf die Viernheimer Straße, von Viernheim kommend, ist in dieser Zeit bis zur Vollsperrung möglich. Die Zufahrt zum Sportplatz ist ebenfalls von Viernheim kommend möglich, kann aber kurzzeitig eingeschränkt sein.

Die Viernheimer Straße ist ab dem Wechsel der Bauabschnitte bis zur Seefeldstraße frei. Der Verkehr wird über die Seefeldstraße umgeleitet, die Umleitung endet aber bereits an der Alfred-Delp-Straße. Busse werden von Viernheim kommend über die L 3111 – Alfred-Delp-Straße – Lampertheimer Straße und in entgegengesetzter Richtung umgeleitet. Die Haltestelle „Viernheimer Straße“ kann nicht angedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Alfred-Delp-Straße im Bereich zwischen Johann-Walter-Straße und Riedstraße eingerichtet. red