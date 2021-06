Basteln und Babysitting

Lampertheim. Drei neue Kurse hat das Familienzentrum in Lampertheim zu bieten: „Basteln mit Kids“ heißt es am Mittwoch, 23. und 30. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Familienzentrums in der Wormser Straße 10. Das Angebot richtet sich an alle Grundschulkinder. Die Kosten pro Kurs betragen zehn Euro. Anmeldungen per E-Mail an lampertheim@familienzentrum-bensheim.de. Der Kurs „Essential Yoga“ am Samstag, 19. Juni, von 10 bis 13 Uhr umfasst Yogaübungen und ätherische Öle. Mitzubringen sind warme Socken, bequeme Kleidung und eine Decke. 24 Euro kostet die Teilnahme, Anmeldungen per E-Mail an info@familienzentrum-lampertheim.de.

Für Jugendliche ab 14 Jahren gibt es einen Babysitterkurs am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr. 18 Euro beträgt die Teilnahmegebühr. Anmeldung an info@familienzentrum-lampertheim.de. fh