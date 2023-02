Bastelideen fürs Frühjahr

Hofheim. Unter dem Motto „Kreative Bastelideen für den Frühling“ laden die Hofheimer Landfrauen an drei Dienstagen – und zwar am 28. Februar, 7. und 14. März – jeweils von 19.30 bis 21 Uhr in den Vereinsraum im Bürgerhaus ein. Weitere Informationen zu diesem Angebot und Anmeldung gibt es bei Charlotte Laible-Bär unter der Rufnummer 06245/32 56 oder per Email an laible@gemuese-baer.de.

Mitglieder und Gäste sind willkommen, ebenso auch am Mittwoch, 1. März. Dann steht der Vortrag „Gesundheit für Mensch und Umwelt“ von Ursula Moos auf dem Programm. Los geht es im Vereinsraum um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. fh