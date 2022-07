BASF: Banger Blick auf den 21. Juli

Lampertheim. Über die zuletzt wichtigste Route für russisches Erdgas kommt aktuell keine Lieferungen mehr nach Deutschland. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 ist am Montag für eine Wartung abgeschaltet worden. Die Arbeiten sollen bis 21. Juli dauern. Politik, Verbraucher und Unternehmen wie die BASF blicken mit Sorge auf das Datum. Wegen westlicher Unterstützung für die Ukraine könnte Russland den Gashahn ganz zudrehen, lautet die Befürchtung.

Welche Folgen hätte das für die BASF, die wenige Kilometer vom Stammsitz Ludwigshafen entfernt den Standort in Lampertheim betreibt? „Infolge reduzierter Erdgasmengen oder sogar eines kompletten Ausfalls von Erdgas aus Russland könnte es zu Kürzungen von Erdgasmengen für BASF in Ludwigshafen kommen“, teilte eine Sprecherin mit. In diesem Fall setze die Regierung den Notfallplan Gas in Kraft, es greife der Sonderalarmplan Erdgas. „Sinkt die Versorgung nicht unter etwa 50 Prozent unseres maximalen Erdgasbedarfs, könnten wir den Verbund mit reduzierter Last weiterbetreiben“, sagt die Sprecherin. Würde die Versorgung in Ludwigshafen deutlich und dauerhaft unter 50 Prozent sinken, müsse man die Produktion unter Einhaltung der Sicherheitsstandards herunterfahren.

Zuteilung im Notfall unklar

Ob das auch in Lampertheim drohe, sei unklar: Was die Frage der Zuteilung im Notfall angeht, sei noch zu wenig bekannt. Bei einem Mangel an Gas entscheide die Bundesnetzagentur, wer noch mit wie viel Gas versorgt wird. Denn solche Entscheidungen werden je nach Situation vorgenommen. „Daher lässt sich kaum abschätzen, was auf Lampertheim zukommen könnte.“ Standortleiter Hartmut Staatz hatte im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ mitgeteilt, womöglich müsse das Werk auf kleinerer Flamme produzieren. Man werde notfalls mit Gleitzeiten arbeiten, den Abbau von Überstunden und den Wechsel von Beschäftigten in besser ausgelastete Anlagen diskutieren.

Am Standort arbeiten 1000 Menschen, davon die Hälfte bei der BASF Lampertheim GmbH und 300 Frauen und Männer in den BASF-Unternehmensbereichen Nutrition & Health sowie Performance Chemicals.