Barren, Balken, Sprung und Boden

Lampertheim. Nach der Qualifikation Anfang April in der eigenen Halle fanden nun im Mai die hessischen Landesfinals Gerätturnen weiblich in der Kreissporthalle in Petersberg (Kreis Fulda) statt. Hierfür konnten sich Maylin Sweeney in der Leistungsklasse IV, Jahrgang 2010 bis 2013, Kalotta Köcher in der P5/P6 des Jahrganges 2008 bis 2011 sowie Gina Ernst in P7-P9 (Jahrgang 2004 und jünger) vom TV Lampertheim (TVL) qualifizieren.

Begleitet von ihren Trainerinnen Vanessa Ihrig, Kirsten Poubouridis und Tanja Ernst, machten sich die einzelnen Turnerinnen auf den Weg nach Petersberg.

Maylin Sweeney schaffte es auf den 17. Platz in ihrer Altersgruppe. © TVL

Den Anfang für den TVL machte Maylin Sweeney bereits am Samstagmorgen in der Klasse GTw LK4 (9 bis 12 Jahre). Nach Übungen an Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und Boden belegte Maylin bei 28 Teilnehmerinnen mit 44,400 Punkten den 17. Platz.

Am Sonntag traten dann Kalotta Köcher und Gina Ernst für den TVL an. Kalotta konnte hier im Landesfinale in der Klasse GTw P5-P6 (11 bis 14 Jahre) mit 50,600 Punkten von 29 Teilnehmerinnen den 22. Platz erreichen.

Gina Ernst erreichte nach Ausführung ihrer Übungen an den jeweiligen Geräten in der Klasse GTw P7-P9 für 18-Jährige und jünger mit 52,850 Punkten den elften Platz.

„Glückwünsche gehen an die drei Turnerinnen des TV Lampertheim sowie an die Trainerinnen und Kampfrichter und Kampfrichterinnen für die großartigen Leistungen“, heißt es vonseiten des TVL. red