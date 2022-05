Bank und Baum als Erinnerung

Hofheim. Die sich in der Auflösung befindliche Sängervereinigung 07/20 wird in Hofheim ihre Spuren hinterlassen. Für den Weg im Eingangsbereich des Dieulouardparks spendierte der Chor eine hochwertige Sitzbank und eine großkronige Esskastanie, die seitens der Stadtgärtnerei genau gegenüber der Bank eingepflanzt wurde.

„Eine gute Lage“, begrüßte der Sängervereinigungsvorsitzende Harald Heiser die Standortwahl im Dieulouardpark, die bereits dritte Spende des Chores in den zurückliegenden Monaten. Bank und Baum sollen die Hofheimer stets an die Sängervereinigung erinnern, die im Stadtteil eine enorme Akzeptanz verzeichnete und mehr als 100 Jahre das Vereinsleben in Hofheim mitprägte.

Ortsvorsteher Alexander Scholl würdigte die Sängervereinigung als Motor und Initiator der Städtepartnerschaft Hofheims mit Dieulouard, die aus den freundschaftlichen Beziehungen der beiden Chöre entstand. Der Erste Stadtrat Marius Schmidt sprach „vom Baum der Hoffnung“ als weitere Aufwertung des Dieulouardparks. „Bäume sind Leben“, wertete Schmidt die Baumpflanzung als Zeichen der Hoffnung.

Lud die Sängervereinigung in früheren Jahren die Bevölkerung stets am Maifeiertag und damit verknüpften „Tag der Arbeit“ an die Grillhütte oder rund ums Bürgerhaus ein, ließen sich die erschienenen Chormitglieder diesmal selbst bewirten. Nach der offiziell erfolgten Freigabe der Sitzbank ging es zum Imbiss ins Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins. fh