Bald 9000 Briefwähler

Lampertheim. Die Stadtverwaltung verzeichnet aktuell 8097 Anträge auf Briefwahlscheine. Laut Bürgermeister und Wahlleiter Gottfried Störmer ist die Zahl der Briefwähler zur Bundestagswahl 2017 mit damals insgesamt 4900 bereits weit übertroffen. Allerdings werde mittlerweile ein „deutlicher Rückgang“ registriert: von zunächst 500 bis nunmehr 70 Anträgen täglich. Momentan gehe man in Lampertheim von rund 9000 Wählern aus, die ihre Stimme zur Bundestagswahl am 26. September per Brief abgegeben wollten.

Außerdem kann man in 20 Lampertheimer Wahllokalen an die Urne gehen. Die bisher zwei Wahlbezirke im Dietrich-Bonhoeffer-Haus wurden laut Störmer zu einem Wahlbezirk in der Zehntscheune zusammengefasst. Für den Dienst in den Wahllokalen sucht die Stadt noch Wahlhelfer und Ersatzkräfte. Diese werden mit Masken ausgestattet und bekommen einen Selbsttest angeboten. Außerdem erhalten sie ein Erfrischungsgeld in Höhe von jeweils 100 Euro.

Der Kontakt für interessierte Wahlhelfer: https://www.lampertheim.de/de/buergerservice/politik/landtagswahl/wahlhelfer-innen.php urs