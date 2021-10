Bahnübergang in Hofheim gesperrt

Hofheim. Der Bahnübergang fünf in Hofheim wird instand gesetzt. Deshalb ist es erforderlich, den Bahnübergang im verlängerten Bibliser Weg in der Zeit von Dienstag, 26. Oktober, 7 Uhr, bis Mittwoch, 27. Oktober, 20 Uhr, voll zu sperren. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Zufahrt zu Außerhalb-Ost 15, dem Areal von Landwirt Lameli, ist in dieser Zeit entweder über die landwirtschaftlichen unbefestigten Wege entlang des Burgsees oder über den befestigten Weg in Bobstadt, St.-Josef-Straße an der Freiwilligen Feuerwehr vorbei möglich.

Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Die Zeiträume werden allgemein unter Vorbehalt genannt, da sich diese aufgrund von Witterungsverhältnissen oder besonderen Vorkommnissen ändern können. Das betont die Stadt in ihrer Mitteilung. red