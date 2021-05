Bahnhof wird teurer

Lampertheim. Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss hat bereits seine Zustimmung erteilt (wir berichteten). Wenn die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung an diesem Donnerstag, 20. Mai, der Ausschussempfehlung folgt, kann das Unternehmen Sybac Solar auf einem Gelände des Kieswerks von Johannes Kern am Ende der Rosenaustraße eine Photovoltaikanlage errichten.

Auf der Tagesordnung zur Stadtverordnetenversammlung in der Hans-Pfeiffer-Halle stehen außerdem unter anderem die Erschließung weiterer Gewerbeflächen an der Wormser Landstraße und der Eigentumstausch zwischen Stadt und Kreis bezüglich Parkhaus Domgasse und Schillerschule. Wie berichtet, hat der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss zugestimmt, dass die Stadt dem Kreis das Parkhaus überlässt, damit die Schillerschule um einen vierten Zug erweitert werden kann. Die Stadt bekäme dafür vom Kreis die Sedanhalle sowie die Alte Schule in Hofheim übereignet.

Bebauungsplan für Badesee

Zur Beratung stehen unter anderem die Finanzplanung für die Jahre bis 2024, die Kita-Gebühren in der Zeit der Notbetreuung und der Bebauungsplan für Badesee und Wohnmobilstellplatz am Altrhein an. Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss hatte es hierüber eine Kontroverse gegeben, nachdem der Pächter einer Strandbar Veränderungen vorgenommen hatte, die baurechtlich nicht abgesichert waren.

Aus einer Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung geht unterdessen hervor, dass sich die kalkulierten Kosten für eine Aufwertung des Bahnhofsumfeldes im Rahmen des Stadtumbaus entgegen ursprünglicher Schätzungen auf rund 6,6 Millionen Euro verdoppelt haben. Verantwortlich hierfür seien die Erhöhung der Baupreise sowie eine detaillierte Ausarbeitung der Pläne, die Ende 2019/Anfang 2020 von einer Projektgruppe der TU Kaiserslautern vorgelegt worden waren. So seien Busparkplätze oder eine Überdachung der Bussteige bislang nicht berücksichtigt worden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 6,6 Millionen Euro fielen 2,1 Millionen Euro der Stadt zur Last, der Anteil der Fördermittel läge bei 4,5 Millionen Euro. urs

