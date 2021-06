Bahn informiert

Lampertheim. Über den aktuellen Stand der Planungen zur ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim wird die DB Netz AG im Juni und Juli in drei digitalen Informationsveranstaltungen berichten. Über den für Lampertheim relevanten Streckenabschnitt zwischen Gernsheim und Mannheim-Waldhof wird am Montag, 21. Juni, von 17 bis 19 Uhr gesprochen. Wer daran teilnehmen möchte, findet ab Sonntag, 20. Juni, auf der Internetseite www.frankfurt-mannheim.de einen entsprechenden Link zur Online-Veranstaltung. Über die Streckenabschnitte Zeppelinheim-Darmstadt-Nord sowie Weiterstadt-Pfungstadt wird am Dienstag, 6. Juli, beziehungsweise am Freitag, 16. Juli, jeweils von 17 bis 19 Uhr gesprochen.

„Wir als Stadt Lampertheim fordern nach wie vor, den Schutz des Waldes hochrangiger einzustufen“, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer am Donnerstag im Magistratspressegespräch. Deswegen fordere die Stadt nach wie vor (wie auch die Kommunen Lorsch und Einhausen in ihren Gemarkungen) eine Streckenführung mit einem bergmännischen Tunnel.

Weitere Gespräche

Die derzeitige Planung der Deutschen Bahn sieht eine Tunnellösung in offener Bauweise vor. Dafür würde eine Schneise durch Wald und Feld bei Neuschloß und östlich der Kernstadt geschlagen, die Trasse verlegt und mit einer Betondecke wieder verschlossen. Darauf würde eine Erdschicht von etwa vier bis fünf Metern aufgebracht, die dann wieder aufgeforstet bzw. landwirtschaftlich genutzt werden könnte.

„Wir sind immer noch in Gesprächen mit der Bahn und werden demnächst einen Tunnel, der in offener Bauweise errichtet wurde, in der Nähe von Aschaffenburg besichtigen und uns vor Ort über die Erfahrungen der Kommune informieren“, sagte Störmer. swa

