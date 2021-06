Badsanierung steuert Fünf-Millionen-Marke an

Lampertheim. Die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Biedensand-Bäder durch die Stadt steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 30. Juni, 19 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle. Hinter vorgehaltener Hand wird etwa in den Reihen der CDU geargwöhnt, bei der Sanierung des Hallenbads hätten sich unter Umständen „Baumängel“ ergeben, die eine erhöhte Kreditaufnahme erzwängen. Diese müsse in der Folge über eine städtische Bürgschaft gedeckt werden.

Gleichzeitig ergebe sich hieraus die Frage, ob es bei der Bauaufsicht durch die Geschäftsführung der Biedensand-Bäder zu Versäumnissen gekommen sei. Auch diesen Punkt will die CDU womöglich über einen Akteneinsichtsausschuss, der sich am Dienstagabend konstituiert hat, klären lassen. Die CDU hatte noch in der zurückliegenden Legislaturperiode die Gründung eines solchen Ausschusses gefordert. Doch Bäder-Geschäftsführer Marius Schmidt (SPD) wehrt auf Anfrage dieser Redaktion entschieden ab. Von mangelnder Bauaufsicht könne keine Rede sein. Seit er als Erster Stadtrat und als Bäderchef im Amt sei, habe er eine wöchentliche Baustellenbesprechung eingeführt. Auch seien im Verlauf der Sanierung keine „Baumängel“ aufgetreten, die nun korrigiert werden müssten. Stattdessen sei von Beginn der Arbeiten an immer wieder der Fall eingetreten, dass die Planungsgrundlagen nicht mit den realen Gegebenheiten übereingestimmt hätten. So habe sich herausgestellt, dass ein Lüftungsrohr durch den Föhnraum verlaufe. Dies sei so in den Planungszeichnungen nicht erkennbar gewesen. Auch hätten sich bei der Sanierung weitere Verschleißmängel – ewa bei den Spinden oder dem Pavillon für die Schwimmmeister – herausgestellt, die nun behoben würden.

Nicht zuletzt hätten sich, bedingt durch die Corona-Krise, die Preise für Baustoffe verteuert. Damit seien nunmehr Kosten von 4,7 Millionen Euro anzusetzen. Mit „faustdicken Überraschungen“ rechnet Schmidt allerdings nicht mehr. An der geplanten und mehrfach angekündigten Wiedereröffnung des Hallenbads Mitte September will er denn auch nicht rütteln lassen.

„Unglückliche Übergabe“

Unterdessen resultiert die Einberufung eines Akteneinsichtsausschusses laut CDU-Fraktionschef Alexander Scholl aus der „unglücklichen Übergabe“ der Amtsgeschäfte durch den früheren Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, Jens Klingler (SPD). Die Aktenprüfung betreffe zunächst die Beteiligungsgesellschaft (BGL) als Holding der städtischen Einzelgesellschaften. Parteichef Franz Korb geht indes davon aus, dass die Befugnisse dieses Ausschusses auf die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) und die Biedensand-Bäder erweitert werden müssen. Er verknüpft dies mit dem Wunsch nach mehr Transparenz in den Vorgängen rund um den Ausbau der Strandbar im Freibad. Während sich der Pächter darauf beruft, hierfür eine Zusage durch den früheren Bäderchef Jens Klingler bekommen zu haben, verweist dieser auf die Verpflichtung des Pächters, sich hierfür eine baurechtliche Genehmigung einzuholen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte in ihrer jüngsten Sitzung veranlasst, dass die Ausbauten der Strandbar zurückgenommen werden müssen. urs

