Backgammon im Blick

Lampertheim. Anfang kommender Woche startet erneut der Backgammontreff Lampertheim in der Biedensandhalle. Wer Spaß an Backgammon hat, das laut Wikipedia bereits in der Antike gespielt wurde, kann am Montag von 19 Uhr an im Waidweg 9 mitwürfeln, wie es von den Veranstaltern heißt. „Eine Mischung aus erfahrenen Turnierspielern, motivierten Hobbyspielern und auch einigen Beginnern sorgt für kurzweilige Abende, die jedem gerecht werden“, versprechen die Organisatoren zudem. Da beim 2018 gegründeten Backgammon-Treff Turniere im Vordergrund stehen, hier einige Regeln: Gewertet wird ein Tagessieg, ein Monatssieg, eine Jahresrangliste, und als Krönung wird um den Titel des Lampertheimer Stadtmeisters gespielt. Von Mitte 20 bis Mitte 70 sind alle Altersgruppen vertreten. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt keine Verpflichtung, jeden Montag zu erscheinen. red

