B-Junioren mit zweitem Erfolg

Lampertheim. Mit 1:8 kamen die Fußball-A-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) im Gruppenliga-Kreisderby bei der Starkenburgia Heppenheim unter die Räder. Die Torflut der spielstarken Gastgeber brach bereits nach fünf Spielminuten über die Lampertheimer ein. Mit vier Treffern schoss der Mittelstürmer der Heppenheimer die Spargelstädter im ersten Durchgang förmlich im Alleingang ab. Marcel Paul Mlynek traf im zweiten Durchgang zum zwischenzeitlichen 1:6, bevor die Kreisstädter noch zweimal nachlegten und die dritte aufeinanderfolgende Niederlage des TVL besiegelten.

Auch die E1 hatte in der Kreisklasse trotz des Heimvorteils gegen den SV Affolterbach mit 1:8 das Nachsehen. Bereits zur Pause gerieten die passiv und orientierungslos wirkenden Lampertheimer im 1:6 ins Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt steigerte der TVL sich zwar, doch die Spielkontrolle hatten immer noch die Gäste.

Eine wahre Torflut brach auch für die E3 beim 3:9 im Heimspiel gegen die dritte Garnitur von Olympia Lorsch ein. Die Lorscher machten mit den bis zum Schluss kämpfenden Gastgebern bereits in der ersten Halbzeit kurzen Prozess und trafen viermal bis zum Halbzeitpfiff. Im zweiten Abschnitt lief es dann besser für den TVL. Luca Guldner verkürzte zum 1:4. Doch Lorsch schlug zurück und baute den Vorsprung auf 1:6 aus. Auch die zwei Tore von Daniel Pflaum konnten an der Niederlage nichts ändern.

Im Auswärtsspiel der Kreisliga bezwangen die B-Jugendlichen der JSG Lampertheim/Hüttenfeld die SSG Einhausen mit 3:2. In der achten Spielminute fiel die Führung für Lampertheim durch Alessio Schott. Einhausen schien mit zwei Treffern die Partie zu drehen. Die Jugendsportgemeinschaft spielte aber weiter nach vorne und machte mächtig Druck. Wiederum Alessio Schott erzielte in der 68. Minute den 2:2-Ausgleich. Kurz vor dem Ende gelang Matchwinner Schott in der Nachspielzeit der viel umjubelte Siegtreffer zum zweiten Sieg im zweiten Kreisligaspiel. fh

