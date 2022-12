Autorenlesung kommt gut an

Lampertheim. Nach zwei Jahren Pause konnte an der Alfred-Delp-Schule endlich wieder eine Autorenlesung stattfinden. Traditionell wird ein Autor beziehungsweise eine Autorin am Vortag des Vorlesewettbewerbs eingeladen, um den Kindern ein Jugendbuch vorzustellen und daraus vorzulesen. Am darauffolgenden Tag machen dies dann die Schüler, die ihre Klassen beim Vorlesewettbewerb vertreten. Der Sieger darf dann am kreisweiten Entscheid die Alfred-Delp-Schule vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Autorin Jana Steingässer war in diesem Jahr zu Gast und las den Schülern der sechsten Klassen aus ihrem brandneuen Jugend-Reisebericht „Hannas Reise – oder warum uns eine Kröte zum Wassersuchen in die Wüste schickte“ vor. Das Buch ist erst im Oktober erschienen.

Zum Inhalt: Nachdem Hanna und ihr Bruder Mio eine Kröte gerettet haben, provoziert der Junge mit der Aussage, dass Menschen Krötenpipi trinken, weil das Wasser ja einen ewigen Kreislauf darstellt. Trotzdem wird Wasser immer knapper. Um diesem Problem auf den Grund zu gehen, bereist die Familie fremde Länder, Wüsten, flussreiche Regionen und Oasen, geht dabei dem Klimawandel auf die Spur und das ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Besonders interessant wird das Buch durch tolle Naturaufnahmen und aussagekräftige Kinderbilder, die während der Reise entstanden sind.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Vorlesewettbewerb Volle Konzentration auf den Text Mehr erfahren

Neben der Lesung hat Steingässer auch die vielen Fragen der Kinder zur Entstehung eines Buches und zu ihrem Leben als Autorin beantwortet. red