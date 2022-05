Autogenes Training

Hofheim. In der Begegnungsstätte Haus Billau in Hofheim startet am Donnerstag, 2. Juni, ein neuer Kurs zum autogenen Training. Er bietet acht Einheiten über 90 Minuten jeweils donnerstags. Die Trainingszeiten sind sowohl am Morgen um 9.30 Uhr wie am Abend desselben Tages um 19.30 Uhr. Damit bietet der Kurs auch für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, die Gelegenheit, am Kurs vollständig teilzunehmen. Stanley Sidbury, Heilpraktiker für Psychotherapie und zertifizierter Seminarleiter aus Bobstadt, leitet das Angebot, das auch von Krankenkassen mit bis zu 80 Prozent Erstattung unterstützt wird. Termine, weitere Infos und Anmeldung: www.stanley-sidbury.de oder der Rufnummer 0176/22 77 58 44 oder kontakt@stanley-sidbury.de. fh

