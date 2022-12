Autofenster eingeschlagen

Lampertheim. Ein in der Bürstädter Straße in Lampertheim geparkter VW Golf ist am Sonntagabend, 18. Dezember, kurz vor 19.30 Uhr in das Visier von zwei Kriminellen geraten. Die Täter schlugen die Scheiben des Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Dort ließen die Unbekannten Geld aus dem Handschuhfach mitgehen und flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Am Fahrzeug entstand zudem ein Schaden von zirka 1000 Euro. Die beiden mit schwarzen Sturmhauben und schwarzen Mützen bekleideten Kriminellen wurden von Zeugen bei der Flucht beobachtet. Einer der Flüchtigen ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank, sein Begleiter war von kräftiger Statur und ist mit 1,60 bis 1,70 Meter etwas kleiner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter 06252/7060 zu melden. pol/red