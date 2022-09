Wegen des Verdachts der Bedrohung hat die Lampertheimer Polizei am Dienstagabend einen 41-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Behörde soll es zunächst ein Wortgefecht zwischen dem 41 Jahre alten Autofahrer und einem 30-jährigen Busfahrer gegeben haben. Nach jetzigem Kenntnisstand habe sich der Streit am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße gegen 18.15 Uhr zugespitzt.

...