Lampertheim. Weil ein Fahrzeug über das Dach eines Sattelschleppers zu kippen drohte, eilte die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag mit 17 Einsatzkräften in die Lampertheimer Gaußstraße. Dort wurde das Fahrzeug mithilfe eines Autokrans einer Bürstädter Firma von dem aus Litauen stammenden Sattelschlepper gehoben und auf der Straße abgesetzt. Der Einsatz dauerte laut Wehrführer Thorsten Gutschalk etwa zwei Stunden. Ob das Fahrzeug nicht genügend gesichert war und worum es sich bei diesem Transport handelte, war nicht in Erfahrung zu bringen. urs