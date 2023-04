Auszubildende meistern Sprachdiplom

Lampertheim. Acht Auszubildende bekamen von Martin Gonnermann, kommissarischer Schulleiter der Elisabeth-Selbert-Schule (ESS), vor den Ferien das KMK-Sprachdiplom überreicht: Marlon Berghegger, Noelle Bruder, Lady Luz Lavilla Castellano, Oliver Flath, Noemi Link, Marko Neher, Marie-Claire Reis und Nikita Schröder.

„Durch welche Maßnahmen kann ein Projektteam eine Geschäftsidee im eigenen Unternehmen nach vorne bringen? Wie ist der mögliche Erfolg dieser Maßnahmen einzuschätzen? Welche Ideen sind zu verwerfen?“ – Dies ist eine der Handlungssituationen, die die Auszubildenden in Partnerarbeit als Interaktionsprüfung im Rahmen des KMK-Zertifikats zu meistern hatten – und dies mit großem Erfolg. Alle Auszubildenden haben ihre Prüfung auf dem Niveau B2 „Vantage“ bestanden, welches mit dem Sprachniveau eines Grundkurses an der Oberstufe vergleichbar ist. In der dualen Ausbildung der Industriekaufleute stellt sie die höchste erreichbare Niveaustufe dar.

Die Auszubildenden wurden fundiert auf alle sprachlichen Anforderungsbereiche vorbereitet, die im schriftlichen und mündlichen Prüfungsteil abgefragt wurden. Diese bestanden aus: Hör- und Leseverständnis, Mediation, sprachliche Produktion und Interaktion, deren Inhalte sich auf betriebliche Prozesse wie Marketing, Beschaffung und Verkauf bezogen.

Zur eigenverantwortlichen Prüfungsvorbereitung stellte Stefanie Richter, Fachlehrerin und Abteilungsleiterin für die dualen Ausbildungsberufe an der ESS, einen Arbeitsplan und einzelne Stunden zur Verfügung, in denen die Auszubildenden ihre Arbeitsergebnisse vergleichen und einzelne Aufgabenformate – je nach ihren individuellen Voraussetzungen – einüben konnten.

Die Auszubildenden haben schon während der Vorbereitungsphase deutliche Lernfortschritte erzielt. Nur durch ihr extra Engagement konnten sie die Prüfungen so erfolgreich meistern.

In einer globalisierten Wirtschaftswelt spielen sprachliche und kulturelle Kompetenzen eine wichtige Rolle. Ein solches Zertifikat im Portfolio zu haben, unterstreicht besondere Fähigkeiten und besonderes Engagement. Das Sprachdiplom der KMK ist national und international anerkannt. red