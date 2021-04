Ausstellung online sehen

Hofheim. Von der Coronapandemie lassen sich Anette Jansen und Heike Kissel-Eltrop vom Kreativhaus „Altes Haus“ in der Lindenstraße 42 nicht stoppen. Nach ihrem virtuellen Adventskalender in der Vorweihnachtszeit haben die beiden Hofheimerinnen ein neues Projekt in Aussicht. Es richtet sich an lokale Künstler. Präsentiert wird die Online-Ausstellung unter dem Motto „Kunst in Corona – 3 Fenster“ im Alten Haus von Sonntag, 9. Mai, bis Sonntag, 13. Juni.

In drei Fenstern des Alten Hauses wird in Form einer Videoinstallation 20 Künstlern ein Raum geboten, ihre Kunstwerke zu zeigen. Das Motto: „Ohne Kunst und Kultur wird es still“. Die Werke sollten in den vergangenen zwölf Monaten entstanden und aussagekräftig zum Thema Kunst in Corona sein. „Wir bleiben zu Hause – aber drei Fenster zeigen uns“, so die beiden Organisatorinnen. Sollte es möglich sein, wird das Kreativhaus im Rahmen der offenen Gartenpforte Hessen am 12. und 13. Juni auch für Besucher öffnen. Anmeldungen mit Foto des Kunstwerks sollten bis Freitag, 23. April, per E-Mail erfolgen an anette@anette-jansen.de oder 4art@eltrop-hfsp.de oder telefonisch unter 0176/42 29 02 31. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. fh