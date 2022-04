Ausschuss besucht Hebammenpraxis

Lampertheim. Mit einem Besuch in der neuen Hebammenpraxis „Wonne im Bauch“ in der Kaiserstraße 37 beginnt am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr die nächste Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses (SoBiKA). Danach wird die Sitzung in der Hans-Pfeiffer-Halle fortgeführt. Die Tagesordnung beginnt dort mit einem Vortrag der Elisabeth-Selbert-Schule über die Erzieherinnen-Ausbildung. Außerdem gibt es einen Sachstandsbericht zur Lampertheimer Bewerbung für den Hessischen Familientag und zur Geflüchteten-Situation. Weitere Themen sind die Kita-Gebührenerstattung wegen pandemiebedingter Betreuungsausfälle. Zudem gibt es einen Sachstandsbericht zum Förderprogramm Kindertagespflege. Auch das Projekt „ZIL – Zusammen im Leben“ wird vorgestellt. swa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1