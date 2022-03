„Ausrüstung muss stimmen“

Lampertheim. Über ein neues, beeindruckendes Fahrzeug kann sich das Technische Hilfswerk in Lampertheim freuen. Zur Übergabe waren Bürgermeister Gottfried Störmer, der Landesbeauftragte des THW für Hessen, Saarland und Rheinlandpfalz Marcus Hantsche, der Bundestagsabgeordnete Michael Meister, sowie der Ortsverbandsvorsitzende Norbert Koenig mit etlichen Mitstreitern erschienen.

Aus einem Auslieferungslager bei Berlin hatten die THWler Nicole Karb und Kevin Weinkauf das Fahr- zeug geholt und nach neunstündiger Fahrt sicher im Hof des THW geparkt. 18,5 Meter ist der Lastzug mit Anhänger lang, kann alleine im Führungsfahrzeug acht Tonnen laden und ersetzt ein Fahrzeug, welches im vergangenen Jahr ausgemustert wurde. Bei der Übergabe betonte Marcus Hantsche die Notwendigkeit des THWs beim Bevölkerungsschutz und dessen Einsatz bei Katastrophen. Die Mitglieder sind fast alle ehrenamtlich tätig und verdienen Dank für ihren Einsatz und auch für die vielen Stunden, die sie für Übungen und Ausbildung geopfert haben.

Alleine im Ahrtal hat das gesamte THW über drei Millionen Stunden geleistet. Eine gute technische Ausrüstung ist da eine Selbstverständlichkeit, auch um die Arbeit und Effektivität der ehrenamtlichen Mitarbeiter zu gewährleisten.

Der Bundestagsabgeordnete Michael Meister war bei der Beschaffung des Fahrzeugs behilflich. Ihm war es zu verdanken dass so schnell Ersatz für das ausgefallene Fahrzeug geschaffen wurde. Im Haushaltausschuss des Bundes hat man die Notwendigkeit einer technisch notwendigen Ausrüstung des THW erkannt und seit 2017 über 175 Millionen Euro bereitgestellt. „Wenn wir die Leute für das Ehrenamt begeistern wollen, muss auch die Ausrüstung stimmen“, so Meister und bedankte sich dabei ausdrücklich für das Engagement der Aktiven.

Positiv vermerkte Meister, dass auch sich zunehmend weibliche Mitglieder beim THW engagieren. Dem trägt man jetzt Rechnung, dass im Stützpunkt in Lampertheim auch eine Damenumkleidekabine im Bau ist. Auch das wird vom Bund finanziert.

Bürgermeister Gottfried Störmer ist selbst ein altgedienter THWler. Er bestätigte dem Ortsverein, dass der sofort zur Stelle ist, wenn die Notwendigkeit besteht. „Wir leben hier am großen Fluss, der ein gewisses Gefahrenpotenzial für unsere Stadt darstellt. Das ist auch einer der Gründe, warum das THW für die Stadt so wichtig ist“, meinte Störmer und ergänzte in dem Zusammenhang, dass vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hervorragend ist.

Das konnte auch der Ortsvereinsvorsitzende Norbert Koenig bestätigen: „Wir haben gemeinsame Einsätze und leisten bei Bränden Unterstützung, sei es durch Expertisen über statische Probleme nach Bränden oder bei baulichen Abstützungen.“ Koenig unterstrich auch die ehrenamtliche Arbeit mit der Info, das im Jahr 2021 von 68 THWler insgesamt 8430 Stunden für Einsätze und Ausbildung geleistet wurden. Das Technische Zentrum bezeichnete er als besonders glückliche Lösung, da alle Hilfsdienste räumlich zusammen sind. Auch er freut sich über den Zuwachs an weiblichem Personal, immerhin sind mittlerweile zehn Damen aktiv. Das neue Fahrzeug ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein angesichts der anstehen den Aufgaben.