Lampertheim. Wie kann ich meine Wohnung barrierefrei umbauen? Wer liefert Essen auf Rädern? Wer unterstützt uns bei der Pflege? Mit dem Alter kommen im Alltag manche Fragen auf, auf die der Seniorenwegweiser der Stadt Lampertheim viele hilfreiche Antworten liefert.

Erstmals war die Zusammenstellung zahlreicher Beratungsstellen und in der Seniorenarbeit tätiger Einrichtungen und Organisationen 2007, letztmals 2014 in gedruckter Form erschienen. Nun gibt es eine komplett überarbeitete Neuauflage – allerdings vorerst nur online über die Homepage der Stadt Lampertheim.

Diese Online-Version dient auch dazu, dass alle die dort aufgeführt werden, die Angaben zu ihrer Einrichtung oder ihrem Angebot überprüfen und gegebenenfalls anpassen lassen können. Änderungswünsche nimmt Stephanie Rapp bei der Stadtverwaltung unter Telefon 06206/935-473 oder per E-Mail an stephanie.rapp@lampertheim.de entgegen. Eine gedruckte Version soll nach einer gewissen Rückmeldefrist erscheinen, wenn wieder reguläre Öffnungszeiten und Termine gelten, erscheinen.

Viele der aufgelisteten Angebote sind derzeit wegen der Corona-Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Interessenten sollten sich mit dem jeweiligen Anbieter in Verbindung setzen. Vieles wird aber auch weiterhin angeboten – wenn auch vielleicht anders als vor der Pandemie. So sind natürlich Pflegedienste ebenso im Einsatz wie die Seniorenberatungsstellen. Wer in Lampertheim welche Hilfe im Alltag oder in besonderen Situationen oder auch Freizeitaktivitäten für ältere Mitbürger anbietet, darüber informiert der Seniorenwegweiser der Stadt. swa

Info: lampertheim.de/de/lampertheim/unsere-stadt-fuer/