Ausgediente Schulmöbel für Moldawien

Lampertheim. Schränke, Stühle und Tische wandern vor der Lampertheimer Goetheschule in einen Lkw. Als Antje Egle (unser Bild zeigt sie auf der Ladefläche des Lasters) davon erfuhr, dass Möbel an allen drei Grundschulen in der Kernstadt aussortiert und danach entsorgt werden sollen, griff sie rasch zum Telefonhörer. „Ich bin über die Freikirchliche Gemeinde in Worms ganz gut in die Auslandsmission vernetzt“, berichtet Egle. Von dort erfuhr sie, dass in Moldawien ganz dringend Schulmöbel gebraucht werden. Also nahm sie Kontakt mit Landrat Christian Engelhardt auf und bekam die Erlaubnis, Stühle und Co. Richtung Osteuropa zu schicken. „Das alles ist viel zu schade, um verschrottet zu werden. Da hätte mir echt das Herz geblutet“, sagt die engagierte Frau, die als Teilhabeassistentin an der Pestalozzischule arbeitet. Die Möbel aus der Goetheschule sind bereits auf dem Weg. Weiteres Mobiliar will Antje Egle Ende dieser Woche an der Schiller- und der Pestalozzischule aufladen. off/ (BILD: Berno Nix)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1