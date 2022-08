In der Reihe „Klassik im London Pub-Garten“ gibt es neue Termine. Am Sonntag, 11. September, und am Sonntag, 25. September, heißt es ab 19 Uhr „Lieben Sie Opern?“ Dabei handelt es sich um einen nicht so ernsten Ausflug in die Welt der Oper mit Ju-Hee Oh am Klavier, Elena Haag am Akkordeon und Friedrich Hackstein, der Texte von Heinz Erhardt, Rolf Vatke und Georg Kreisler

...