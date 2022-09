Ausflug in die Domstadt

Lampertheim. Der Jahresausflug des Fördervereins Domkirche Lampertheim führte in diesem Jahr in die Domstadt Speyer. Drei Jahre waren coronabedingt seit dem letzten Ausflug vergangen, bis die Verantwortlichen des Vereins wieder eine eintägige Reise anbieten konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 43 Personen nahmen an dem Jahresausflug teil. Bereits auf der knapp 45-minütigen Hinfahrt konnte Karl Hans Geil die Reisegruppe auf die geschichtsträchtige Stadt Speyer einstimmen und geschichtliche sowie reformatorische Grundkenntnisse vermitteln. Der Schwerpunkt des Vormittags bildete der Besuch der Gedächtniskirche. Oberkirchenrat i.R. Dr. Klaus Blümlein empfing die Lampertheimer Gruppe am Eingangsportal der Kirche. Die Kirche trägt den vollständigen Namen Gedächtniskirche der Protestation und wurde in den Jahren von 1893 bis 1904 im neugotischen Stil errichtet. Sie soll an die Protestation auf dem Reichstag zu Speyer im Jahr 1529 erinnern und kann somit auch als ein Denkmal für die Protestation bezeichnet werden. Schließlich ging vom Speyerer Boden politisch die endgültige Trennung in eine römisch-katholische und eine reformatorische Kirche aus.

Dr. Blümlein legte den Schwerpunkt seiner rund 90-minütigen eindrucksvollen Führung auf die wunderschönen Kirchenfenster und erläuterte jeweils deren Bedeutung. Besonders imposant zeigt sich die Mitte der Gedächtniskirche. Hier strahlt das Christusfenster – einladend und segnend zugleich. Auch die beiden großen Rosetten-Fenster „Mission“ und „Martyrium“ beeindruckten durch ihre gewaltigen Durchmesser. Die sechs Fenster unter der Empore setzen ein einziges Pauluswort (1. Korinther 13,13) ins Bild: „Glaube, Liebe, Hoffnung – diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

Mehr zum Thema Dom Sakristei öffnet die Tür für junge Besucher Mehr erfahren Weltladen Starke Porträts und ein Farbenrausch Mehr erfahren Dom Internationale Musiktage in Speyer mit Bachs geistlicher Kantate eröffnet Mehr erfahren

Nach der Besichtigung und Führung durch die Gedächtniskirche stand das Mittagessen auf dem Programm. Am Nachmittag fand sich die Gruppe dann am Helmut-Kohl-Ufer ein. Dort wartete bereits das Fahrgastschiff „Pfälzerland“ auf die Ausflügler, denn eine 90-minütige Rundfahrt auf Pfälzer Land stand dem Tagesprogramm. Ziel war der Reffenthaler Altrhein, der stromabwärts nach einer Fahrt von circa sechs Kilometern erreicht wurde. Dieser Altrheinarm entstammt dem ehemaligen Rheinverlauf vor der Rheinbegradigung und erinnerte teilweise an den Lampertheimer Altrhein. Bei der gemütlichen Schifffahrt fühlte sich die Gruppe sichtlich wohl, zumal auch für das leibliche Wohl an Bord gesorgt war. Den Teilnehmern blieb genügend Zeit für gemeinsame Gespräche und den Blick auf die stillen, verträumten Waldufer im Naturschutzgebiet, wo mehrere kleine Inseln Vögeln Nistplätze und Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Nach der Schiffsreise hatte die Gruppe noch ausreichend Gelegenheit zu individuellen Besichtigungen, Einkäufen oder Einkehrmöglichkeiten. So suchte beispielsweise eine kleinere Gruppe das Grab von Altkanzler Helmut Kohl auf, andere besuchten noch den Dom zu Speyer, warfen einen kleinen Blick in die Dreifaltigkeitskirche oder schlenderten durch das Altpördel. Dieses bildet gegen den Dom den Abschluss der Maximiliansstraße.

Mit positiven Eindrücken kehrte die Reisegruppe in die Spargelstadt zurück. Alle Reiseteilnehmer waren sich einig, dass auch in der näheren Umgebung äußerst sehenswerte Kulturgüter zu besichtigen sind. Speyer ist schließlich eine der ältesten Städte Deutschlands und war im Mittelalter eine freie Reichsstadt.

Im Jahr 2023 plant der Förderverein Domkirche Lampertheim wieder eine Mehrtagesreise. Ziel ist die Region Bodensee. Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben. red