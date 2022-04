Ausfälle als Dauerzustand?

An abgesagte Sport-Events hat sich die Bevölkerung nach zwei Pandemiejahren gewöhnt. Zur Regel dürfen diese Ausfälle aber nicht werden. Schon gar nicht an der Basis, wo es weniger darum geht, großen Stars die Daumen zu drücken, sondern sich im besten Fall selbst zu betätigen. Der Spargellauf und der Triathlon in Lampertheim sind Ereignisse, die Menschen animieren, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sich fit zu halten oder fit zu werden. Dass sie wieder einmal ausfallen, ist bitter – nicht zuletzt, weil den Organisatoren die Hände gebunden sind. Denn ohne Planungssicherheit geht an der Basis, die sich ehrenamtlich ins Zeug legt, wenig. Dazu wird klar: Unabhängig davon, was von den Corona-Lockerungen zu halten ist, müssen am Ende Ehrenamtliche Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die mit Verantwortung verbunden sind – und bei denen es keine Rolle spielen darf, ob in Großstädten bald wieder Zehntausende bei Marathons starten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Absagen in Lampertheim zeugen aber auch von begrenztem Vertrauen in die menschliche Vernunft – zumindest, sobald es sportlich um etwas geht. So, wie es vor der Pandemie ständig Ärger mit spuckenden und wildpinkelnden Triathleten gab, so hält es etwa die DLRG für utopisch, dass die Sportler jetzt konsequent die AHA+L+A-Formel befolgen.

Spätestens hier beißen sich Theorie und Wettkampfpraxis. Auch wenn TV und DLRG Pläne für 2023 schmieden: Eine Garantie, dass die angeführten Absagegründe im nächsten Jahr der Vergangenheit angehören, gibt es nicht. Solange die Corona-Zahlen unser Leben bestimmen, werden einige Sportarten wohl im Nachteil bleiben. Diese Erkenntnis reicht weit über Spargellauf und Triathlon hinaus. Hessens Tischtennis blickt schon auf drei Saisonabbrüche zurück. Wie es ab Spätsommer weitergeht? Unklar. Auch hier drohen Ausfälle zum Dauerzustand zu werden. Mit Folgen für Jung und Alt, die die Lust am Sport verlieren könnten – oder sie gar nicht erst entwickeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2