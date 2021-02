Lampertheim. Der Infektionsausbruch in der Lampertheimer Kindertagesstätte Guldenweg ist nun auch Thema für die Forscher des Robert Koch-Instituts (RKI). Zwei Mitarbeiter der Behörde waren seit Sonntag auf Forschungsreise im Kreis Bergstraße, um die Ausbreitung der britischen Virus-Mutante in den drei betroffenen Kindertagesstätten in Lampertheim, Gorxheimertal und Rimbach zu untersuchen. Ihre Bergsträßer Untersuchungsergebnisse seien wohl auch Gegenstand in der morgendlichen Pressekonferenz an diesem Freitag, sagte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Donnerstag.

Der Kreis hatte nach dem Ausbruch in den Kitas das RKI informiert und eingebunden. Dessen Experten untersuchten nun, wie sich das Virus in den Kindertagesstätten hat so schnell verbreiten können. Diese Untersuchungen werden nun möglicherweise demnächst in Handlungsempfehlungen einfließen, die das Institut aussprechen wolle. Unterdessen hat die Kita im Lampertheimer Guldenweg seit Dienstag wieder geöffnet. Infiziert waren dort 14 Kinder, zehn Erzieherinnen und eine Küchenhilfe. bjz