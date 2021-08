Ausbaggern: Viel erreicht?

Zum Bericht über die Entschlammung und Pflege des Altrheins, der am Samstag, 31. Juli, erschienen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel erreicht, das war der Tenor eines Artikels am vergangenen Wochenende. Viel erreicht bei der Rettung des Lampertheimer Altrheins. Ist das so? Im Jahr 1972 wurde in der Presse das erste Mal über die Idee der Ausbaggerung des Lampertheimer Altrheins geschrieben, also exakt vor 49 (!) Jahren. Und wie weit sind wir heute? Vielleicht wird das nächste Etappenziel nach weiteren 49 Jahren erreicht sein. Leider!

Auch ich war vor mehr als 15 Jahren noch voller Euphorie an die „Rettung“ des Lampertheimer Altrheins gegangen. Zusammen mit Dieter Melchior habe ich monatelang abends, nachts, frühmorgens Wasserproben am Welschen Loch und anderen Stellen genommen. Viele Personen aus den Wassersportvereinen, den Angelvereinen, den Motorbootclubs und weiteren Organisationen ebenfalls. Ergebnis: Null!!

Das Problem ist: Außer den Lampertheimer Akteuren hat niemand, aber auch wirklich niemand, Interesse am Lampertheimer Altrhein. Nicht der Bund, nicht das Land und schon gar nicht das RP Darmstadt, die Behörde, die die meisten Möglichkeiten in dieser Sache hätte, wenn sie denn wollte. Die gutwilligen und engagierten Lampertheimer Akteure haben keine Entscheidungskompetenzen und diejenigen, die wirklich richtungsweisende Entscheidungen treffen könnten, haben kein Interesse, am derzeitigen Zustand etwas zu ändern. Es können noch so viele Abgeordnete und Minister ihre Visitenkarte am Altrhein abgeben, ändern wird sich nichts, weil in der Ministerialbürokratie alles zerrieben wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Noch etwas: Sollte die Stadt Lampertheim jemals das Eigentum am Altrhein übernehmen, werden alle diejenigen, denen der Lampertheimer Altrhein bisher egal war, plötzlich kommen und die Stadt als Eigentümerin auf ihre Pflichten aufmerksam machen. Dann werden sogar EU-Richtlinien und UN-Konventionen aus der Schublade geholt und dann wird’s teuer.

Einige politische Parteien betonen in ihren Programmen öfter das Motto: „Politik braucht Partner.“ Das ist wohl wahr und richtig. Die Stadt Lampertheim und die lokalen Akteure am Altrhein haben aber keine. Leider! Die Sisyphusarbeit wird weitergehen.

Fritz Götz, Lampertheim