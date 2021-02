Lampertheim. Zwar gab es Schampus für die Mitarbeiterinnen des Parlamentarischen Büros. Dennoch verhehlte Parlamentschefin Brigitte Stass am Ende der jüngsten Stadtverordnetenversammlung nicht, wie leicht ihr der Abschied von der politischen Bühne fällt. Habe es sich bei den jüngsten Haushaltsberatungen doch für sie um „die gefühlt schlimmste Sitzung“ gehandelt, die sie in den vergangenen 15 Jahren habe leiten müssen. An dieser nüchternen Bilanz änderte auch das Dankeschön samt Blumenstrauß von Bürgermeister Gottfried Störmer nichts.

Auch ein zweites weibliches Parlamentsmitglied bekundete deutliche Anzeichen der Frustration: FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel äußerte sich in der Haushaltsdebatte „sehr, sehr unzufrieden“ über die gegenwärtige Entwicklung der Stadt. Die Verwaltung setze nicht um, was das Parlament beschließe. Allein 2019 seien für Investitionen vorgesehene drei Millionen Euro nicht verausgabt worden, 2020 gar 4,7 Millionen Euro. Damit habe nur ein Fünftel dessen, was in den parlamentarischen Gremien beschlossen worden sei, auch tatsächlich Gestalt angenommen. Der Lampertheimer Stadtverwaltung bescheinigte Teufel einen Status, den sie „zwischen Lethargie und Ignoranz“ ansiedelte. „Jeder Geschäftsführer müsste seinen Posten verlassen“, der auf diese Weise agierte.

Vergleich mit Unternehmen

Das Lampertheimer Stadthaus ist keine Schnapsbrennerei – aber liegen hier noch Einsparpotenziale verborgen, wie es einige Haushaltspolitiker vermuten? © Berno Nix

Als Beispiele nannte die FDP-Politikerin die bislang ergebnislosen Verhandlungen der Stadt mit dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes. Auf diese Weise bleibe eine Ruine inmitten eines neu zu gestaltenden Bahnhofsumfelds bestehen. Kritik übte Teufel auch an der Aufwandserhöhung im Haushalt von einer Million Euro. „Das kann sich kein Unternehmen in diesem Land erlauben“, schimpfte Teufel und mahnte stattdessen an, weitere Einsparpotenziale in den Fachbereichen der Verwaltung abzuklopfen. Auch werde es darauf ankommen, „die richtigen Leute an den richtigen Platz zu setzen“.

Stefanie Teufel handelte sich damit ein Wortgefecht mit Sozialdemokrat Fritz Götz ein, der darauf bestand, das finanzwirtschaftliche Gebaren einer öffentlichen Verwaltung nicht mit dem eines privaten Unternehmens zu vergleichen. Was Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel zu der mit allgemeiner Erheiterung kommentierten Anmerkung veranlasste: „Offenbar sind sich SPD und FDP nicht grün.“ Auch Götz übte indessen Kritik an nicht verausgabten Haushaltsmitteln und mahnte eine akribische Überprüfung von Einsparmöglichkeiten in der Verwaltung an. Allerdings gleiche diese Absicht dem Versuch, „aus Dörrobst noch einen guten Schnaps zu brennen“. Stattdessen nahm er die hessische Landesregierung in die Pflicht, die finanzielle Ausstattung der Kommunen zu verbessern.

Auch wenn die Stadtkämmerei für das folgende Haushaltsjahr bereits mit einer Erhöhung der Grundsteuer B kalkuliert, so wollte Götz die Zustimmung seiner Fraktion nur auf die aktuelle Jahresplanung bezogen wissen. In der SPD sehe er jedenfalls momentan keine Bereitschaft für eine Steuererhöhung. Die geplante Umsiedlung des städtischen Bauhofs auf das Gelände von Energieried – der Versorger zieht an die Wormser Landstraße – betrachtete er als Beispiel für eine Haushaltslage, in der „nichts Übertriebenes“, sondern „nur Notwendiges“ angepackt werde.

Als einzige Fraktion im Stadtparlament hatte die CDU keine Anträge zum Haushaltsplan vorbereitet. Der scheidende Fraktionsvorsitzende Edwin Stöwesand begründete den Verzicht mit mangelnden Spielräumen für Investitionen. Bei einem Haushaltsdefizit von 2,6 Millionen Euro komme Lampertheim noch einmal „mit einem blauen Auge“ davon. Nicht ganz so moderat urteilte Grünen-Fraktionschef Nickel über das Zahlenwerk der städtischen Finanzabteilung. Trage doch die Ausgabenpolitik in Verbindung mit zu hoch angesetzten Leistungsstandards zur Lampertheimer Finanzflaute bei.

So habe es ein solches Ausmaß von Personalaufwendungen in Verbindung mit Stellenmehrungen, Höhergruppierungen und Beförderungen in keiner Legislaturperiode zuvor gegeben. Mit einem Plus von rund 30 Planstellen ohne erkennbare Effizienzsteigerung lebe die Verwaltung seit einigen Jahren „deutlich über die Verhältnisse“.

Gegen Steuererhöhungen

Auch Nickel sprach sich gegen Steuererhöhungen zur Konsolidierung des Haushalts aus. Er prognostizierte auch für die kommende Zeit, dass Projekte nicht im vorgesehenen Umfang oder in der angestrebten Zeit realisiert werden könnten. Zugleich wies er eine „Vollkaskomentalität“, die sich in einem erhöhten Erwartungsdruck auf Politik und Verwaltung äußere, in ihre Schranken.

Weniger von der Haushaltsdebatte als von verbalen Scharmützeln mit FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck genervt, beendete Brigitte Stass ihre Amtszeit als Stadtverordnetenvorsteherin. Der Liberale hatte zwei Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, über die die Parlamentschefin zunächst nicht abstimmen wollte, um es dann doch zuzulassen: So wollte der Liberale die Sitzung um 22 Uhr beendet und notfalls anderntags fortgesetzt wissen. Aber nur die FDP stimmte für Röhrenbecks Antrag.

Auch setzte sich der FDP-Politiker gegenüber der Parlamentschefin durch, indem er über seine mögliche Befangenheit als Grundstückseigentümer in den Beratungen über einen Kindertagesstätten-Neubau in der Siedlerstraße abstimmen ließ. Stass hatte den Politiker zuvor ohne Abstimmung des Saales verweisen wollen. Auch diese Entscheidung verlor Röhrenbeck jedoch am Ende: Er musste bei der Debatte über diesen Tagesordnungspunkt den Saal verlassen. Brigitte Stass’ Bilanz über ihre 15-jährige Tätigkeit als Stadtverordnetenvorsteherin: eine „sehr aufregende Zeit“. Und ihre Mahnung an alle Parlamentarier am Ende: „Lassen Sie persönliche Animositäten außen vor.“