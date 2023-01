Lampertheim. „Die Lampertheimer und Hofheimer Landfrauen gehören zu den unternehmungsfreudigen und aktiven Vereinen der Stadt Lampertheim. Einige Landfrauen sind jedoch auch noch auf Bezirksebene sehr engagiert“, sagt Marita Billau, Sprecherin des Lampertheimer Teamvorstandes und zugleich Vorsitzende des Bezirkslandfrauenvereins.

Kürzlich fand die Eröffnung der Wanderausstellung „Hebammen in Hessen – gestern und heute“ im Heppenheimer Stadthaus statt, die einen Blick auf die Entwicklung des Berufes wirft. Billau betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass es ein großes Anliegen der Landfrauenverbände sei, die Interessen von Frauen und ihren Familien in der Öffentlichkeit publik zu machen. Mit der Wanderausstellung wolle man dieser Thematik gerecht werden und auf die derzeit teilweise sehr schwierige Lage der Hebammen, verbunden mit Hilfsangeboten für Schwangere aufmerksam machen. Bei einem Frauenfrühstück der Landfrauen vertiefte Monika Hölscher, Referatsleiterin der hessischen Landeszentrale für politische Bildung, dieses Thema.

Bezirksvorsitzende Marita Billau (r.) und Charlotte Laible-Bär. © Landfrauenverein

Kürzlich habe die Bezirkslandfrauen außerdem einige langjährige Mitglieder aus dem Vorstand verabschiedet. Für ihre Treue und Arbeit im Bezirksvorstand Heppenheim wurde ihnen in gebührender Weise gedankt. Während der Festveranstaltung wurde auch die Hofheimerin Charlotte Laible-Bär geehrt. Die Verabschiedung der Hofheimer Landfrau aus dem Bezirksvorstand war für die Vorsitzende Marita Billau von besonderer Bedeutung, denn beide Frauen verbindet eine seit mehr als 26 Jahren andauernde intensive Zusammenarbeit.

„Seit 1996 war Charlotte Laible-Bär zuerst als Beisitzerin und seit 2017 als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand äußerst engagiert aktiv“, lobt Billau. Neben vielen verschiedenen Aufgaben seien bei Laible-Bär einige Tätigkeitsfelder hervorzuheben. „Sie war die Organisatorin für die wunderschönen Mutter-Oma-Kind-Fahrten, sie rief sowohl einen Bäuerinnen-Stammtisch als auch die Line-Dance-Gruppe ins Leben. Gerne übernahm sie die Aufgabe, beim Landfrauentag innerhalb der ‚Landwirtschaftlichen Woche Südhessen‘ im Foyer der Stadthalle in Gernsheim die ankommenden Gäste zusammen mit ihren Mitstreiterinnen mit selbst hergestellten Begrüßungshäppchen, jeweils passend zum Thema des abendlichen Vortrages, willkommen zu heißen“, zählte Billau auf. Sie freue sich jedoch, dass Charlotte Laible-Bär sich bereit erklärt habe, dieses Aufgabengebiet – auch ohne Vorstandszugehörigkeit – weiterhin zu übernehmen.

Landwirtschaftliche Woche

Freuen dürfen sich die Landfrauen des Bezirks auf den am Montag, 6. Februar, anstehenden Landfrauenabend innerhalb der „Landwirtschaftlichen Woche Südhessen“ in der Stadthalle in Gernsheim. Ab 19 Uhr trifft man sich im Foyer, um dann dem Vortrag von Björn Wissenbach, Stadthistoriker der Stadt Frankfurt, zu lauschen. Das Thema: „Vom hässlichen Entlein zur begehrten Metropole“, eine Reise in die bewegte Geschichte Frankfurts.