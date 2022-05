Auftakt nach Maß

Lampertheim/Heppenheim. Nach zwei Jahren Coronapause war es endlich wieder soweit: Beim Wassersportverein Bergstraße gab es gleich zwei Auftaktveranstaltungen. Der erste Teil war die Vereinsmeisterschaft, und einen Tag später gab es dann ein „Tag der offenen Türe“ im Vereinsgelände am Bruchsee mit Schnuppersegeln. Passend dazu war auch das Wetter, zur Regatta trieb ein drehender und manchmal böiger Nordwestwind von 3 Beaufort die Boote vorwärts und forderte die Segler. Gemütlicher ging es am Sonntag zu. Lockere Bewölkung, 25 Grad Celsius und ein leichter Wind waren gerade richtig für ein Segelerlebnis von Anfängern.

„Familienwettfahrt“ bei Regatta

Elf Boote der Klassen „470er“, „Lis-Jollenkreuzer“, „Conger“, „ILCA“, „RS-Vision“. „Alpa Esse“, „Europe“, „420er“ und „RS Fewa“ tummelten sich an der Startlinie, als um 13 Uhr Regattaleiter Detlef Sigmund den Startschuss zur ersten Wettfahrt gab. Diese war nach 40 Minuten zu Ende. Dank des guten Windes konnten noch zwei weitere Wettfahrten von jeweils 30 Minuten durchgeführt werden. Alle Wettfahrten waren harmonisch und geprägt von Kameradschaft, auch wenn es zwei Strafen wegen Berührung einer Wendeboje gab. Wer die Ziellinie beobachtete, konnte eine „Familienwettfahrt“ sehen. In der ersten und auch der zweiten Wettfahrt siegte Eva Deichmann mit ihrer Vorschoterin in einem 470er ganz klar vor ihrem Vater, dem Vereinsvorsitzenden Marco Deichmann in einem ILCA 7. Bei der dritten Wettfahrt war der Wind deutlich schwächer. Den Vorteil gegenüber dem schwereren 470er nutzte Marco Deichmann aus und zeigte beim Zieldurchlauf mit deutlichem Abstand seiner Tochter das Heck seines ILCA. Wer letztendlich den Pokal des Vereinsmeisters erhält, ist damit aber noch offen. Die gesegelte Zeit dieser Regatta wird noch mit Zeitausgleichsfaktoren umgerechnet, um die unterschiedlichen Segeleigenschaften der Boote zu berücksichtigen. Der Erste im Ziel muss daher noch nicht der Sieger sein. Außerdem ist geplant, im Herbst eine weitere Regatta durchzuführen, deren einzelne Wettfahrten auch noch zählen.

Am folgenden Tag standen die Gäste im Mittelpunkt. Für das Schnuppersegeln wurden als sichere Boote der „Lis-Jollenkreuzer“ und der „Conger“ bereitgestellt, später gesellte sich noch die „Alpa Esse“ dazu. Mit erfahrenen Skippern konnten so die Gäste ein Segelfeeling erhalten. Besonders bei Kindern kam das gut an.

Wer wollte, konnte sich noch bei Kaffee und Kuchen stärken uns so einen wunderschönen Tag ausklingen lassen. red