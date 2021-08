Auftakt mit Gottesdienst

Hofheim. Der Seniorenkreis und die evangelische Frauenhilfe Hofheim haben ihr Programm für die Zeit bis zum Jahresende terminiert. Jeweils mittwochs treffen sich die beiden Gruppierungen um 15 Uhr überwiegend im Gemeindehaus ein.

Die Auftaktveranstaltung am 8. September erfolgt gemeinsam mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche, den Pfarrer Holger Mett und ein Team aus dem Seniorenkreis und der Frauenhilfe zusammen gestalten werden. Mit Texten, Erfahrungsberichten und Erzählungen lässt die Frauenhilfe am 13. Oktober die letzten Monate Revue passieren.

Unterhaltung bei Kochkäse und Apfelwein wird dem Seniorenkreis am 27. Oktober geboten. Ein Filmvortrag vom Lampertheimer Walter Diehlmann am 10. November befasst sich mit Tieren, Pflanzen und Landschaften.

„Lebkuchen im Odenwald“ heißt das Thema des Vortrags von Charlotte Laible-Bär am 24. November beim Seniorenkreis. Wie der Auftakt erfolgt auch der Abschluss der beiden Gruppierungen am 8. Dezember gemeinsam. Eine Adventsfeier mit musikalischer Begleitung von Hildegard Keim am Klavier beendet die Aktivitäten in diesem Jahr. fh

