Auftakt an der Seehofschule

LAMPERTHEIM. Die Lampertheimer SPD unternimmt auch in diesem Jahr ihre traditionelle Sommertour. Jeden Montag in den Ferien heißt das Motto „Raus aus dem Sitzungssaal und rein ins Leben“. Am Montag, 25. Juli, geht es nach Hüttenfeld. Um 17.30 Uhr steht die Besichtigung der dortigen Grundschule auf dem Programm. Am 1. August, 18 Uhr, geht es mit einer Informationstour zum Thema Kita-Platzausbau weiter. Treffpunkt ist der Kinderhort in der Saarstraße. Die Planung der neuen ICE-Trasse ist Thema bei einem gemeinsamen Treffen mit den SPD-Ortsverbänden Einhausen und Lorsch um 18 Uhr im Gasthaus „Klosterspatzen“ in Lorsch. Um 17 Uhr ist Abfahrt mit dem Rad in Neuschloß. Ein Besuch bei der Lampertheimer Feuerwehr im Technischen Zentrum ist für 15. August, 18 Uhr, geplant. Am 22. August, 18 Uhr, steht in Hofheim das Thema Wohnraum im Mittelpunkt. Treffpunkt mit dem Rad ist dort am Alten Rathaus. Zum Abschluss geht es am Montag, 29. August, nach Rosengarten. Ab 18 Uhr wird der Bolzplatz besichtigt, der ein Treffpunkt für Jugendliche werden soll. Anschließend findet das Abschlussfest auf dem Parkplatz an der Alten Schule statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Terminen eingeladen. red

