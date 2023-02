Aufruf zur Blutspende

Lampertheim. Allein in Hessen und Baden-Württemberg werden nach Angaben des DRK täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser – und damit der Patientinnen und Patienten – sicherzustellen. Doch nur etwa drei Prozent der Bevölkerung spenden Blut. Ihnen und allen, die dazu kommen möchten, bietet der DRK-Blutspendedienst Hessen-BadenWürttemberg täglich rund 20 mobile Blutspendetermine an. Der nächste in Lampertheim ist am Freitag, 24. Februar, von 14 bis 19.30 Uhr in der Altrhein-Halle.

Termine müssen zuvor online unter www.blutspende.de/termine reserviert werden. Für die Spende selbst wird rund eine Stunde Zeitaufwand benötigt, davon dauert die Blutentnahme knapp zehn Minuten. Abgenommen werden 500 Milliliter Blut. Infos zu allen Terminen und zum Thema gibt es online unter www.blutspende.de oder telefonisch unter 0800 /11 949 11. red