  Aufrüstung jetzt

Schüler, Eltern, Lehrer – sie alle können ein Lied davon singen, wie gut oder schlecht es in der Schule gerade läuft. Homeschooling, Distanzunterricht, Videokonferenzen – jeder macht so seine eigenen Erfahrungen mit der Digitalisierung zu Hause, in der Schule und unter der Erde, wo im besten Falle schon Glasfaserkabel vor der Haustür liegt. Seit vor fast einem Jahr – am Freitag, 13. März, – erstmals beschlossen wurde, die Schulen zu schließen und die Kinder aus der Ferne zu unterrichten, kämpfen viele mit den Tücken der Technik.

Dass zu Hause nicht alles funktioniert, ist verständlich. Niemand konnte ahnen, dass die Kinder einmal wochen-, gar monatelang am heimischen Schreib- oder Esstisch Prozentrechnung lernen oder Figuren töpfern müssen. Doch viele Eltern haben aufgerüstet: Laptops und Drucker angeschafft, Webcams besorgt, den heimischen Internetzugang aufgemotzt – zumindest die, die es sich finanziell leisten konnten.

Dass die Schulen aber ebenso kalt erwischt wurden, ist ein Armutszeugnis. Schließlich sind sie Bildungsstätten und sollen die jungen Leute auf ein schon seit Jahrzehnten zunehmend digitalisiertes Berufsleben vorbereiten. Viele verlassen die Schulen noch immer nur mit rudimentären IT-Kenntnissen. Die Corona-Pandemie hat auch hier wie in so vielen Bereichen gravierende Versäumnisse der Vergangenheit ans Licht geholt. Die Pandemie hat die Probleme nicht geschaffen, sie waren schon vorher da. Doch da fiel es eben nicht so deutlich auf, Unterricht fand ja statt – wie digital oder nicht, hat doch kaum jemand hinterfragt.

Landrat Christian Engelhardt zählt eine lange Liste auf, was in den vergangenen Jahren und vor allem seit Beginn der Corona-Krise geleistet wurde. Aber das reicht nicht. Und vor allem muss die Politik Wege finden, schneller und unkomplizierter vor Ort handeln zu können – gerade auch an und in den Schulen. Fachleute, die sich wie in Firmen ausschließlich um die Geräte und die Probleme der Nutzer kümmern, wären ein Schritt in die richtige Richtung. Sie hätten sicher genug zu tun, um den Laden am Laufen zu halten.