Auflagen mehr als erfüllt

Lampertheim. Bis zu 1500 Besucher werden zum Elektronic-Festival „Tanz der Bässe“ am morgigen Samstag am Badesee erwartet. Wie bereits kurz berichtet, erhalten Gäste nur nach Vorlage eines zertifizierten Schnelltests Einlass. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Regelung gilt ausdrücklich auch für Geimpfte und Genesene. Darauf weist der Veranstalter „Normalevents“ auf seiner Homepage hin.

Die zehnstündige Veranstaltung mit DJs, Tanz und lauten Beats lockt jedes Jahr viele Fans nach Lampertheim. Vor der Pandemie waren es im Durchschnitt rund 6000, verbunden mit einem Lärmpegel, der nicht jedem in Lampertheim gefällt. Laut Erstem Stadtrat und Bäder-Chef Marius Schmidt hat der Veranstalter ein Hygienekonzept vorgelegt, das die geforderten Auflagen durch die Testpflicht für alle Besucher sogar übererfüllt. Anders als beim Open-Air-Kino im September werde bei Tanz der Bässe fast das gesamte Areal am See ausgenutzt, so dass bis zu 1500 Gäste erlaubt seien, erklärte Schmidt. Für die Kinovorstellungen hingegen können nur jeweils 200 Tickets verkauft werden. lex