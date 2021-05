Auf Spenden angewiesen

Lampertheim. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sind Patienten auf Blutspenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das Deutsche Kreuz (DRK) um Blutspenden am Freitag, 4. Juni, 14 bis 19.30 Uhr, in der Altrhein-Halle, Saarstraße. Termine können online reserviert werden unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/lampertheim-altrhein-halle.

AdUnit urban-intext1

Spendenwillige mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) sowie Menschen die Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, werden nicht zur Blutspende zugelassen. Weitere Informationen und die Terminreservierung finden sie unter www.blutspende.de/corona sowie über die kostenfreie Service-Hotline 0800/11 949 11. red