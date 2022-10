Lampertheim. Das Lampertheimer kfd-Team um Brigitte Hartnagel hatte zum Frauenfrühstück an herbstlich gedeckten Tischen in den Schwanensaal eingeladen. Gespannt durften alle auf den angekündigten Vortrag „Auf der Achterbahn des Lebens“ von Dorothea Hille sein. Zuvor aber warteten nach herzlicher Begrüßung durch Brigitte Hartnagel Kaffee und viele Frühstücksleckereien auf die Frauen. Die liebevoll ausgestattete Tafel war wie immer reichlich bestückt. Nicht fehlen durfte auch frischer Obstsalat, selbst gemachte Marmelade und frisches Wasser mit Pfefferminze. Nach der Vorstellung von Dorothea Hille lauschten alle gespannt dem kurzweiligen Vortrag. Hille berichtete in sehr anschaulichen Worten, beeindruckend aber unaufgeregt, aus vielen Situationen ihres Lebens, das oft geprägt war durch tragische Ereignisse. Aber immer wieder fand sie „auf der Achterbahnfahrt“ mit Gott Vertrauen, Hoffnung und Menschen an ihrer Seite, zu neuen Träumen und frohem Weitermachen, einfach neugierig auf das Leben. Und gibt zu verstehen: Auf unserer Reise durch unser Leben gibt es nicht immer auf alles eine Antwort. Und seien wir dankbar trotz aller Widrigkeiten – für vieles am Wegesrand – nette Menschen, gute Gespräche, Beisammensein, Gesellschaft, tröstende Worte. Vielleicht der größte Hauptgewinn? Unter großem Applaus und mit einem kleinen Präsent wurde Dorothea Hille verabschiedet, und langsam ging der interessante Vormittag mit regem Austausch untereinander zu Ende.

Mit einem Segensgruß verabschiedete Brigitte Hartnagel die Frauen, nicht ohne weitere Aktivitäten bekannt zu geben. red