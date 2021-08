Auf dem Ozeandampfer zum Liebsten nach China

Lampertheim. Die Besucher honorierten den wunderschönen Abend mit anhaltendem Applaus. Dieser Begeisterung konnte die Formation herbysworld nicht wiederstehen und spielte mit Freude die gewünschte Zugabe. Im Altarraum der Domkirche hatte die Gruppe im Rahmen der Offenen Kirche musiziert. „Ein ungewöhnliches Konzert“, freute sich Sabine Sauerwein von der Evangelischen Lukasgemeinde.

Jeden letzten Donnerstag im Monat schließen sich an den Nachmittag der Offenen Domkirche Darbietungen von Kunst- und Kulturschaffenden an. Ab September hat die Domkirche an den Donnerstagen von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Den Kontakt zu der Gruppe um Herby Neumann hatte der Lampertheimer Musiker Frank Willi Schmidt hergestellt. „Wir sind sehr froh, dass Willi mit Bass und Tuba bei uns mitspielt“, schwärmte der musikalische Leiter. In der Domkirche fand nun das erste Konzert der Gruppe aus der Metropolregion nach der Corona-Krise statt. Präsentiert wurde „Weltmusikalisches Crossover“ mit fließenden Melodien und anspruchsvoller Unterhaltung und berührenden wie vergnüglichen Momenten.

Herby Neumann (Gitarre, Akkordeon, Gesang) und Ulrike Göpfrich (Gitarre, Perkussion, Gesang) führten abwechselnd durch das Programm. Göpfrich trug fröhliche wie melancholische Melodien vor. Die Gruppe pendelt zwischen Volksmusik, Klezmer, Jazz, Swing, Folk, Tango und Bossa Nova. Auf eindrucksvolle Weise arbeiteten die Musiker die kulturellen Traditionen heraus und ließen viel Gefühl einfließen.

Lieder in mehreren Sprachen

Lieder erklangen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Hebräisch, Klassiker wurden interpretiert und eigene Arrangements von traditionellen Liedern und Eigenkompositionen wurden geboten. Wer genau hinhörte, konnte etwa den brasilianischen Song „Nesta rua“ und das Kinderlied „Kommt ein Vogel geflogen“ heraushören. Nach „Agua de beber“ von Carlos Jobim erzählte Ulrike Göpfrich heiter singend von „Dinah“, einer tollen Frau, die in den Südstaaten einen Ozeandampfer nach China besteigen will, um bei ihrem Liebsten zu sein. „Nun gehen wir nach Frankreich und besingen das Leben“, machte Neumann neugierig. Er nahm bei „Chante“ von Michel Fugain sein Akkordeon zur Hand und Sabine Pfeifer griff zum Saxofon. Eine eher traurige Stimmung vermittelte dagegen das irische Volkslied „Verdant braes“ über eine zerbrochene Liebe.

Mit Neumanns Eigenkomposition „Djampa“ ging es beschwingt weiter. Zu diesem Musikstück ließ Bassist Frank Willi Schmidt seine Tuba brummeln. Nach dem jiddischen Lied „Hight speed Klezmer“, das Neumann bearbeitet hat, entführten die Klangkünstler mit einem Tango nach Argentinien. Ein verliebter Pinguin wartete in Italien und „Erev shel sho“ entführte nach Israel.