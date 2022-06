Auf dem Europaplatz und am Dom geht’s rund

Lampertheim. An diesem Wochenende feiert Lampertheim wieder sein Spargelfest. Die offizielle Eröffnung findet am Freitagabend im Anschluss an die Inthronisation der neuen Spargelkönigin Stella Svenja I. statt, die um 19 Uhr im Festzelt auf dem Schillerplatz beginnt. Die Festmeile mit Fahrgeschäften (unser Bild entstand beim Aufbau am Donnerstag) und Verkaufsständen zwischen Europaplatz und Amtsgericht öffnet am Freitag bereits um 14 Uhr. Nach dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Gottfried Störmer sorgt die Band Audio-Feel mit Live-Musik für Stimmung. Auf dem Platz hinter der Volksbank spielen am Freitag ab 20 Uhr „Finest Shades of Grey“ Rock und Pop. Am Samstag und Sonntag erwarten die Festbesucher weitere Band-Auftritte, der bunte Nachmittag für Senioren am Samstag, der Jazzfrühschoppen am Sonntag und der Spargelschälwettbewerb am Sonntagnachmittag. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. swa (Bild: Berno Nix)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1