Auch Störche bekommen einen Personalausweis

Lampertheim. Kühler Wind bläst über die Felder. Der Storchenexperte Klaus Hillerich und sein Partner Ernst Achenbach haben hinter dem AZ Vogelpark ihre Fernrohre aufgebaut, um die Beine der Weißstörche nach Ringen abzusuchen. Das sind sozusagen die Personalausweise der Großvögel. „Von hier aus haben wir die meisten Horste im Blick“, sagt Hillerich über den Standort.

Gleich hinter dem Park befindet sich eine Spargelanlage, deren Erddämme mit einer transparenten Spargelfolie bedeckt sind. Von der Abdeckung ist allerdings nicht mehr viel zu sehen, da die Folie beim Spargelernten zerstochen wurde und nun nur noch die Reste im Wind flattern.

Hinter diesem Feld arbeiten die Ehrenamtlichen Hillerich und Achenbach. Wegen des ungemütlichen Wetters haben sie sich dick eingemummelt. Konzentriert verfolgen die freiwilligen Helfer der Vogelwarte Helgoland den Flugbetrieb der Störche im Bereich des Lampertheimer Vogelparks, um die Plastikringe mit den Daten aufzuspüren und später eine genaue Statistik aufzustellen. Zahlen und Ziffern des Ringes ergeben einen Code, über den der jeweilige Storch identifiziert werden soll. Auch der Name der Vogelschutzwarte ist auf den Ringen angegeben. Die Männer zählen 30 Weißstörche, und immer ein Storchenpaar nistet auf den erhöhten Plätzen. Manche Horste sind in den dichten Kiefern versteckt und deshalb kaum sichtbar. Die Storchenpartner brüten abwechselnd. Wer von ihnen ein paar Minuten Freizeit hat, schwingt sich in die Lüfte und macht sich auf zur Futtersuche.

Treue zum Horst

Laut Beobachter Hillerich bleiben die meisten gefiederten Langbeiner ihrem Horst treu. Jedes Jahr, wenn sie zurück aus dem Winterquartier kommen, versuchen sie, diesen wieder zu besetzen. Die Fachleute wollen noch mehr über die Ortstreue der Störche, über ihr Zugverhalten und über ihre Lebenserwartung herausfinden. In vier Nestern entdecken die Experten Jungtiere. „Die dürften eine Woche alt sein“, schätzt Hillerich.

Durch sein Teleskop-Fernrohr sieht er auch einen Storch mit dreckigem Hals: „Richtig verpappt“, bemerkt Hillerich und runzelt die Stirn. Ob dieser Weißrock sein Gefieder bei der Nahrungssuche im Schlamm oder im Müll verschmutzt hat, die Antwort bleibt offen. Dann entdecken die Naturschützer, dass sich an und in einigen Horsten Folienreste befinden. Wenn Störche damit ihr Nest auspolstern und ein kräftiger Regen einsetzt, dann bilde das Plastik einen Pool und der Nachwuchs könne ertrinken, ärgert sich Hillerich. Außerdem gefallen dem Storchenexperten manche Nester nicht, da sie einseitig gebaut seien. „Die sollten in den nächsten Jahren erneuert werden“, empfiehlt Hillerich.

Plötzlich jubeln die Fachmänner, denn sie haben den Pfalzstorch Ruby ausgemacht, der ein Senderstorch ist und zum Besenderungsprojekt des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums gehört. „Wir haben zwar keinen Sender gesehen, aber den Ring DER A1P75 deutlich erkannt“, berichtet Hillerich später.

Schließlich können die Storchenexperten zwölf beringte und 18 unberingte Weißstörche ausmachen. In ein paar Wochen wird das Storchenteam wiederkommen, um die Jungtiere im Vogelpark zu beringen.

