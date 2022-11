Auch ohne St. Martin ein großer Erfolg

Hofheim. Teilnehmende und Organisatoren freuten sich über einen rundum gelungenen Umzug zu St. Martin. Die Hofheimer Christdemokraten hatten die Veranstaltung organisiert. Die Resonanz war mit rund 500 Besuchern überwältigend, als sich der Tross vom Balthasar- Neumann-Platz aus in Bewegung setzte. In diesem Jahr kam zwar die sonst übliche szenische Darstellung durch die katholische Kindertagesstätte nicht zustande. Dennoch freuten sich Hauptorganisator Bernhard Appelt und seine vielen Helfer über die breite Unterstützung, die ihnen entgegengebracht wurde.

Wie gewohnt begleitete die Freiwillige Feuerwehr den Zug von der Pfarrkirche aus durch die Flatenstraße, Neugasse, Beinstraße und Kirchstraße hin zum Feuerwehrplatz. Eine Bläsergruppe des Evangelischen Posaunenchors sorgte für den musikalischen Rahmen und animiert alle Teilnehmer immer wieder zum Mitsingen der Martinslieder.

Pferd erkrankt

Eine Bläsergruppe des Posaunenchors marschierte beim Umzug mit. © fh

Auf den heiligen Martin hoch zu Ross musste diesmal allerdings verzichtet werden. „Das Pferd ist krank, einen Ersatz gibt es leider nicht“ gab Hauptorganisator Bernhard Appelt bekannt. Am Abend zuvor wurde ihm der Ausfall vom Reitverein mitgeteilt. Am Feuerwehrplatz brannte beim Eintreffen des Zuges bereits lichterloh das große Martinsfeuer, das auch enorme Wärme ausstrahlte. Bernd Adams aus Rosengarten unterhielt mit Liedern auf seinem Akkordeon die vielen Umzugsbesucher. Gratis gab es dann zumindest für alle Kindergartenkinder durch die vorab in den Kindertagesstätten verteilten Gutscheine die begehrten Martinsbrezeln. Alle weiteren Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Brezeln, den begehrten Glühwein oder heißen Apfelsaft käuflich zu erwerben. fh