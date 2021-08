„Auch in der harten Coronazeit lebendig“

Hofheim. Die Erleichterung war Markus Reis, dem ersten Vorsitzenden des TV Hofheim, bei der Begrüßung zur Jahreshauptversammlung anzusehen. Nachdem die Versammlung im März dieses Jahres pandemiebedingt hatte abgesagt beziehungsweise verschoben werden müssen, konnte die Zusammenkunft des mit 1118 Mitgliedern größten Hofheimer Vereins im eigenen Vereinsheim ausgetragen werden. Unter ihnen vier der acht Ehrenmitglieder: Gisela Schacherl, Georg Kreider, Anette Mecke und der langjährige TVH-Chef Werner Klimanietz.

„Nach der Fastnacht 2020 war nichts mehr wie es war“ so TVH-Vorsitzender Reis. Sämtliche Veranstaltungen im Jahr 2020 mussten abgesagt werden, der Übungsbetrieb wurde mehrere Wochen lahmgelegt. Mit vielen Einschränkungen gab es unter Coronabedingungen einen Neustart einiger Abteilungen, bevor im Herbst 2020 das Geschehen erneut zum Erliegen kam. Im März 2021 war Gruppentraining wieder möglich, mittlerweile befinden sich fast alle Gruppen wieder im Übungsbetrieb, auch während der Schulferien. „Wir waren ein lebendiger Verein auch in der harten Coronazeit“, stellte Reis klar und freute sich über die Vereinstreue der Mitglieder. Denn während viele andere Turnvereine ringsum drastische Einbrüche im Mitgliederwesen erlebten, konnte der TVH seine Zahlen halten. „Wir haben treue Vereinsmitglieder, die zum TVH stehen“ lobte Reis.

Die Feierlichkeiten zu dem eigentlich in diesem Jahr anstehenden 125. Jubiläum sind auf 2022 verschoben, das als „125 plus 1“ gefeiert werden soll. Mit integriert werden sollen die Austragung des Bergsträßer Turnfestes sowie ein Festkommers als Tag der Vereine. Die in drei Wochen angesetzte Weinwanderung des TVH kann als einzige Veranstaltung in diesem Jahr aufrecht erhalten werden, wofür bereits 50 Anmeldungen vorliegen.

Im Berichtszeitraum 2020 gab es keine großen Anschaffungen, der Eigentumsübergang des ehemaligen Vereinsheimes des Vogelvereins in den Besitz des Turnvereins erfogte bereits zum 1. Januar 2020. „Dank unserer stabil hohen Zahlen im Mitgliederbereich stehen wir auf gesunden Beinen und sind für die Zukunft gerüstet“, versprühte Reis trotz ausgebliebener sonstiger Einnahmen wie durch den Wegfall der Kerbe und anderer Veranstaltungen Optimismus. Die beiden Prüfer Andrea Hilsheimer und Jürgen Mecke bestätigten die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung,

Nicole Bittmann wurde als neue Kassenprüferin gewählt. Als offene Wahl erfolgte die Neubesetzung zahlreicher Vorstandsämter, wobei die Versammlung den Vorschlägen der TVH-Spitze einstimmig folgte. Claus Hilsheimer wurde als zweiter Vorsitzender ebenso bestätigt wie Richard Bamberg, der sich um die Finanzen des Turnvereins kümmert. Schriftführerin bleibt Jasmin Klimanietz. Als Abteilungsleiterinnen wurden Ingrid Bamberg (Turnen), Verena Salomon und Nicole Bittmann (beide Leichtathletik) sowie Jasmin Baierle (Volleyball) wiedergewählt. Um die Mitgliederverwaltung kümmern sich neuerdings Jasmin Baierle und Christoph Wagner. Neugewählt wurde auch Robin Klimanietz, der sich für die Homepage und Social-Media-Darstellung des Vereins verantwortlich zeigt. In der Sportabzeichengruppe bleibt Manfred Schober. Um Veranstaltungen und Inventar des TVH kümmern sich Jürgen Mecke, Inge Gärtner, Karola Stockmann, Heike Fischer und Rudolf Pavlitschek. Vakant bleiben weiterhin die Abteilungsleitungen im Tischtennis und Handball (weiterer Bericht folgt). fh