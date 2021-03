Lampertheim. Das Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus gehört nach eigenen Angaben zu den Top-eins-Prozent aller deutschen Arbeitgeber und darf sich „Leading Employer“ nennen. Tradition und Innovation der zum Agaplesion-Konzern gehörenden Wohn- und Pflegeeinrichtung seien hoch attraktiv für Mitarbeitende.

Die Auszeichnung unterstreiche die erstklassigen Rahmenbedingungen und bestätige erneut, dass das Bonhoeffer-Haus den Bedürfnissen und Werten seiner Mitarbeitenden gerecht werde. Bei der Analyse würden die Arbeitgeberqualitäten umfassend beleuchtet. Untersucht würden beispielsweise Arbeitsbedingungen, Mitarbeiterzufriedenheit, Werteverständnis, Umweltbewusstsein und Image.

„Als christlicher Gesundheitskonzern stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Das betrifft sowohl unsere Bewohner als auch unsere Mitarbeitenden. Für unsere Teams schaffen wir Rahmenbedingungen, damit sie ihre persönlichen Stärken in den Pflegealltag in unseren Einrichtungen einbringen können“, erklärt Markus Horneber, Vorstandvorsitzender der Agaplesion gAG, in einer Pressemitteilung: „Unsere Mitarbeitenden möchten wir ganzheitlich einbinden und Freiräume für sie schaffen, damit sie möglichst viel Zeit mit den Bewohnern verbringen können.“

Die menschliche Nähe sei es, die die Gesundheitsbranche so besonders macht, und die den Beruf, trotz aller Herausforderungen, zur Berufung machen könne. „Die Auszeichnung ist für mich ein Beleg dafür, dass unser ganzheitliches Konzept bei den Mitarbeitenden ankommt und von ihnen geschätzt wird“, so Horneber. red

